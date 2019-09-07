قوات الاحتلال تداهم أربعة منازل في عين قينيا غرب رام الله

جنود الاحتلال - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، قرية عين قينيا، غرب رام الله، وداهمت منزل الأسير أيسر معروف، وعدداً من بيوت أقاربه.



وأفادت نور حامد، زوجة الأسير معروف، أن الاحتلال عاث خراباً في منزلها ومنازل أقرباء زوجها، وأن حجم الدمار الذي خلفه الجنود في جميع غرف البيت كان كبيراً، قبل أن ينسحبوا ويستولوا على ذاكرة تخزين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).