الأردن تَنفي تَسلّم التقارير الطبية الخاصة بملف "إسراء غريب"

رام الله - دنيا الوطن

نفى مدير المركز الوطني للطب الشرعي الأردني، المستشار سعيد عباس، تسلم الأردن أي من التقارير الطبية الخاصة بالفتاة "إسراء غريب".





وقال عباس، وفق قناة (رؤيا) الأردنية: إن المراكز التابعة لوزارة الصحة، لم تتسلم أي من التقارير الطبية المتعلقة بوفاة الشابة إسراء غريب.





وأضاف عباس: "استغرب تناقل أخبار على مواقع غير أردنية، تشير إلى إرسال تقارير تشريح جثة الشابة إسراء التي أجريت في الطب الشرعي الفلسطيني، للطب الشرعي في الأردن للوقوف على أسباب الوفاة".





