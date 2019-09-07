قوات الاحتلال تعتقل طالبة في جامعة بيرزيت من منزلها بمدينة البيرة

الطالبة سماح جرادات

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الطالبة في جامعة بيرزيت، سماح جردات، من منزلها في مدينة البيرة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوة من جيش الاحتلال داهمت منزل ذوي الطالبة جردات، وعاثت بمحتوياته فساداً قبل أن تعتقلها.



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الأسبوع الماضي الطالبة بكلية الإعلام في الجامعة، ميس أبو غوش من مخيم قلنديا شمال القدس، فيما اعتقلت محاضرة الإعلام، وداد البرغوثي من بلدة كوبر شمال غرب رام الله.