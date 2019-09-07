إيران تُعلن بدء تنفيذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزام بالاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني بإحدى جولاته في هيئة الطاقة الايرانية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيراني، اليوم السبت، بدء تنفيذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزام بالاتفاق النووي، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية عبر (تويتر).



وقال المتحدث باسم الهيئة، بهروز كمالوندي: إن "أعداء إيران لا يريدون لها أن تتطور"، مشيراً إلى أنه بعد الاتفاق النووي "واجهتنا الكثير من الأكاذيب وأعلنت أميركا خروجها منه".



وأكدت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: أن تخفيض الالتزامات، جاء رداً على انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي.



وأشار كمالوندي إلى أنه "في مفاعل فوردو قمنا بالكثير من الأعمال في مجال الأبحاث العلمية وسنبدأ بتشييد مفاعل ثالث"، مؤكداً أن موضوع الصناعة النووية لا يمكن أن يتم العمل به بشكل مستعجل.



وأشارت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: إلى أنه "اعتباراً من الشهر المقبل سنبدأ تشغيل أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً".