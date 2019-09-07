نتنياهو يكشف تفاصيل محادثاته مع عدد من المسؤولين خلال زيارته لندن





وشدّد على أن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، ويتم التعبير عنه بأشياء عملية متعددة، وبتعاون في جميع الأصعدة التي تتعلق بأمن إسرائيل.

وقال نتنياهو في تصريحات، نقلها المتحدث باسمه، عوفر جندلمان، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ننهي للتو زيارة ناجحة جداً عقدتها خلالها لقاءات جيدة جداً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ومع وزير الدفاع بن والاس".وأضاف: عقدت لقاءً مهما مع وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبير، وبحثنا المنطقة ابتداء من إيران ومروراً بسوريا ولبنان وحزب الله، والتحديات المختلفة التي نواجهها وانتهاء بالاعتداءات المختلفة التي شنّت ضدنا، والعمليات التي قمنا بها من أجل إحباطها، والتنسيق خاصة إزاء سوريا وقضايا كثيرة أخرى.وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "كان لقائي أمس مع وزير الدفاع إسبير، عبارة عن لقاء بين دولتين تدعمان بعضها البعض بشكل كبير جداً".