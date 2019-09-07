عاجل

  • هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن بدء تنفيذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزام بالاتفاق النووي

شؤون فلسطينية

حماس: نستنكر "الأصوات النشاز" التي تقاطعت مع "العدو" بتشويه صورة العمل الفلسطيني الموحد

حماس: نستنكر "الأصوات النشاز" التي تقاطعت مع "العدو" بتشويه صورة العمل الفلسطيني الموحد
حركة حماس - شعار
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بياناً صحفياً تعقيباً على التصعيد الإسرائيلي، واستشهاد طفلين برصاص الاحتلال خلال قمعه مسيرات العودة، وكسر الحصار، أمس الجمعة.

وقالت الحركة في بيانها: تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شهداء جمعة "حماية الجبهة الداخلية " من مسيرات العودة وكسر الحصار: "الشهيد خالد الربعي، والشهيد علي الأشقر"، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكدت أن هذه الجريمة النكراء هي عدوان واضح على شعبنا، وتعكس العقلية الإجرامية التي يتعامل بها "العدو الصهيوني" مع المتظاهرين العزل، وأهل غزة المحاصرين.

وأضافت الحركة: إننا إذ نحيي هذا الصمود الأسطوري لأهلنا في غزة، الذين لا يزالون يسطرون أروع ملاحم العزة والصمود والثبات، رغم معاناتهم الصعبة تحت وطأة حصار دولي ظالم لم يتعرض له شعب في تاريخ الأمم من قبل، لنستنكر تلك الأصوات النشاز التي تقاطعت مع العدو المجرم في تشويه صورة العمل النضالي الفلسطيني الموحد وتضحيات شعبنا لكسر الحصار، ونحمل (العدو) الصهيوني المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات هذه  الجريمة، والتجرؤ على دماء أبناء شعبنا.

وتابعت: المقاومة الباسلة التي لم تفرط بدماء الشهداء يوما ما ستبقى الدرع الحامي لهذا الشعب، ولن تتخلى عن واجبها في الدفاع عنه وحماية مصالحة وردع الاحتلال المجرم، وإن مسيرات العودة وكسر الحصار، ستستمر كوسيلة كفاحية، واستمرار لمسيرة شعبنا في الجهاد والمقاومة، حتى تحقيق أهدافها.

أخبار ذات صلة

مقتل مواطن إثر إطلاق النار عليه وسط جنين

مقتل مواطن إثر إطلاق النار عليه وسط جنين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

الطقس: أجواء صيفية وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صيفية وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

شاهد: لحظة انفجار أحد الصواريخ التي أطلقت من غزة نحو سديروت

شاهد: لحظة انفجار أحد الصواريخ التي أطلقت من غزة نحو سديروت

شاهد: حريق بمنزل بسديروت بفعل صاروخ أطلق من قطاع غزة

شاهد: حريق بمنزل بسديروت بفعل صاروخ أطلق من قطاع غزة

شاهد: إطلاق 5 صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف والاحتلال يقصف أهدافاً بالقطاع

شاهد: إطلاق 5 صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف والاحتلال يقصف أهدافاً بالقطاع

قيادي بالمقاومة: الحرب بغزة &#34;آخر المتاح&#34; والمرونة عبر الوسطاء &#34;واقع&#34;

قيادي بالمقاومة: الحرب بغزة "آخر المتاح" والمرونة عبر الوسطاء "واقع"

النائب العام: أرسلنا عينات مخبرية من جثمان إسراء غريب للأردن

النائب العام: أرسلنا عينات مخبرية من جثمان إسراء غريب للأردن

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

شؤون فلسطينية

مقتل مواطن إثر إطلاق النار عليه وسط جنين

مقتل مواطن إثر إطلاق النار عليه وسط جنين

الديمقراطية تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام طفلين بغزة

الديمقراطية تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام طفلين بغزة

الشعبية تحُمّل الاحتلال مسؤولية جريمته اليوم بحق المدنيين

الشعبية تحُمّل الاحتلال مسؤولية جريمته اليوم بحق المدنيين

ملادينوف يدعو إسرائيل لاستخدام القوة المميتة كـ &#34;ملجأ أخير&#34;

ملادينوف يدعو إسرائيل لاستخدام القوة المميتة كـ "ملجأ أخير"

تفاصيل اختلاس موظف لـ140 ألف شيكل من حساب بنكي بالخليل

تفاصيل اختلاس موظف لـ140 ألف شيكل من حساب بنكي بالخليل

أبو ظريفة: غرفة العمليات المشتركة تتدارس كيفية ووقت الرد على جرائم الاحتلال

أبو ظريفة: غرفة العمليات المشتركة تتدارس كيفية ووقت الرد على جرائم الاحتلال

شاهد: ماذا قال والد الشهيد الفتى خالد الربعي؟

شاهد: ماذا قال والد الشهيد الفتى خالد الربعي؟

شاهد: اللحظات الأولى لاستشهاد الفتى خالد الربعي برصاص الاحتلال شرق غزة

شاهد: اللحظات الأولى لاستشهاد الفتى خالد الربعي برصاص الاحتلال شرق غزة

منوعات

شاهد: سيرين عبد النور في قفص الاتهام بسبب شاب وسيم يحتضنها

شاهد: سيرين عبد النور في قفص الاتهام بسبب شاب وسيم يحتضنها

مي العيدان تصدم متابعيها بإطلالتها الجديدة بعد &#34;الدايت&#34; والتجميل

مي العيدان تصدم متابعيها بإطلالتها الجديدة بعد "الدايت" والتجميل

&#34;ما زلتُ فقيرا&#34;.. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه بردود مباشرة على أسئلتهم

"ما زلتُ فقيرا".. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه بردود مباشرة على أسئلتهم

نيكي ميناج تفاجئ جمهورها وتعلن اعتزالها

نيكي ميناج تفاجئ جمهورها وتعلن اعتزالها

شاهد: ناصيف زيتون يكشف سبب عدم لمسه للمعجبات

شاهد: ناصيف زيتون يكشف سبب عدم لمسه للمعجبات

شاهد: حسام حبيب يكشف أخيراً حقيقة حمل زوجته شيرين عبد الوهاب

شاهد: حسام حبيب يكشف أخيراً حقيقة حمل زوجته شيرين عبد الوهاب

إليسا ترد بقوة على منتقدي صورتها مع فارس كرم.. موتوا بغيظكم

إليسا ترد بقوة على منتقدي صورتها مع فارس كرم.. موتوا بغيظكم

في عيد ميلادها الـ50.. جنيفر أنيستون تكشف رفضها هذا الأمر

في عيد ميلادها الـ50.. جنيفر أنيستون تكشف رفضها هذا الأمر

هل عادت هيفاء وهبي إلى السينما؟

هل عادت هيفاء وهبي إلى السينما؟

شاهد: فجر السعيد تشكر هذه الفنانة التي لم تتركها لحظة بمرضها

شاهد: فجر السعيد تشكر هذه الفنانة التي لم تتركها لحظة بمرضها

عربي

شاهد: لحظة خروج جثمان نجل محمد مرسي بعد تشريحه

شاهد: لحظة خروج جثمان نجل محمد مرسي بعد تشريحه

استعدادات إسرائيلية لهجوم جديد من حزب الله

استعدادات إسرائيلية لهجوم جديد من حزب الله

التحالف العربي: إسقاط صاروخ حوثي في صعدة

التحالف العربي: إسقاط صاروخ حوثي في صعدة

بعد سقوط طائرته المروحية.. القبض على إسباني في المغرب

بعد سقوط طائرته المروحية.. القبض على إسباني في المغرب