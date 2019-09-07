حماس: نستنكر "الأصوات النشاز" التي تقاطعت مع "العدو" بتشويه صورة العمل الفلسطيني الموحد

وأكدت أن هذه الجريمة النكراء هي عدوان واضح على شعبنا، وتعكس العقلية الإجرامية التي يتعامل بها "العدو الصهيوني" مع المتظاهرين العزل، وأهل غزة المحاصرين.





وأضافت الحركة: إننا إذ نحيي هذا الصمود الأسطوري لأهلنا في غزة، الذين لا يزالون يسطرون أروع ملاحم العزة والصمود والثبات، رغم معاناتهم الصعبة تحت وطأة حصار دولي ظالم لم يتعرض له شعب في تاريخ الأمم من قبل، لنستنكر تلك الأصوات النشاز التي تقاطعت مع العدو المجرم في تشويه صورة العمل النضالي الفلسطيني الموحد وتضحيات شعبنا لكسر الحصار، ونحمل (العدو) الصهيوني المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة، والتجرؤ على دماء أبناء شعبنا.





وتابعت: المقاومة الباسلة التي لم تفرط بدماء الشهداء يوما ما ستبقى الدرع الحامي لهذا الشعب، ولن تتخلى عن واجبها في الدفاع عنه وحماية مصالحة وردع الاحتلال المجرم، وإن مسيرات العودة وكسر الحصار، ستستمر كوسيلة كفاحية، واستمرار لمسيرة شعبنا في الجهاد والمقاومة، حتى تحقيق أهدافها.

وقالت الحركة في بيانها: تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شهداء جمعة "حماية الجبهة الداخلية " من مسيرات العودة وكسر الحصار: "الشهيد خالد الربعي، والشهيد علي الأشقر"، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.