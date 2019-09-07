أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت السابع من أيلول/ سبتمبر، على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.51 شيكل.



الدينار الأردني: 4.97 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.88 شيكل.



الجنيه المصري: 0.21 شيكل.