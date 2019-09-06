شؤون فلسطينية

شاهد: إطلاق 5 صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف والاحتلال يقصف أهدافاً بالقطاع

شاهد: إطلاق 5 صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف والاحتلال يقصف أهدافاً بالقطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن صافرات الإنذار دوت في أور هنير بمنطقة غلاف غزة، وذلك جراء إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه انطلاق صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة، فإن الحديث عن رصد إطلاق خمسة قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.

وقال موقع (حدشوت 24): إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي شعر هنيغف دون وقوع إصابات.

في حين أشار، موقع ألموغ بوكير، إلى أن هناك عدة إصابات بالهلع جراء انطلاق صفارات الإنذار بسبب الصاروخ، فيما أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن الصاروخ تسبب باندلاع حريق قرب سديروت.

وفي السياق، قالت قناة الجزيرة: إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف مرصداً للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، فيما قصف مرصداً آخر شرق حي الشجاعية شرق غزة.

وفي السياق، قال موقع (مفزاك لايف): إن سلاح الجو قصف أهدافاً لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق القذائف الصاروخية.

كما وأوضحت القناة الإسرائيلية الـ 13، أن سكان مستوطنات غلاف غزة أبلغوا عن سماع دوي عدة انفجارات ناجمة عن نشاط سلاح الجو الإسرائيلي خلال النصف ساعة الماضية في قطاع غزة ردا على إطلاق القذائف الصاروخية.

بدوره، أصدر جيش الاحتلال بياناً أخر، أكد فيه، أن طائراته ودبابته أغارت وقصفت عدد من الأهداف العسكرية التابعة لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال: "من بين تلك الأهداف موقع ومراصد عسكرية، وذلك ردًّا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات في وقت سابق الليلة".

 





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