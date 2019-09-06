قيادي بالمقاومة: الحرب بغزة "آخر المتاح" والمرونة عبر الوسطاء "واقع"

رام الله - دنيا الوطن

نشر الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، خالد الأزبط، منشوراً له عبر صفحته الشخصية ما أسماه "قراءة شخصية" للتصعيد الإسرائيلي ضد المتظاهرين بمسيرات العودة.







وقال الأزبط: إن "العدو في أقوى مراحله وعدوانه سيزيد ويستمر الأيام المقبلة، وهو محاط بحماية عربية منها مباشر ومنها غير مباشر للضغط على غزة والسلطة معا".





وأضاف الأزبط: "قرار الحرب أو التصعيد لدى القوى الفلسطينية آخر المتاح والمرونة وكسب الوقت وتأجيلها عبر أي الطرق أو إظهار القبول للوسطاء هو واقع حتى تتغير معادلات الإقليم وتستقر".





واستدرك الأزبط: "فلسطين ليست ضمن صراع المحاور أو الإقليم بل هي فقط مركز صراع الأمة مع العدو الصهيوني فقط، والضغط والحصار والمساومات أتوقع بزيادتها بوتيرة سريعة الأسابيع القادمة من كل الجبهات ضد كل فلسطيني.







