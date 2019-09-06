النائب العام: أرسلنا عينات مخبرية من جثمان إسراء غريب للأردن

رام الله - دنيا الوطن

أكد النائب العام، أكرم الخطيب، إرسال عينات مخبرية من جثمان الشابة إسراء غريب لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية التابعة لمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية.







وقال الخطيب، وفق وكالة (وفا)، الجمعة: "ارسال العينات لإدارة المختبرات الأردنية يأتي كونها تقدم المساعدة في مثل هذا النوع من الفحوصات ولتعذر إجرائها لدينا في فلسطين، حيث تم إرسالها من قبل الطب الشرعي الفلسطيني".





يذكر أن إسراء غريب توفيت الشهر الماضي في ظروف غامضة، وقد أثارت الرأي العام الفلسطيني والعربي بوفاتها، وسط مطالبات بتحقيق عادل بالحادثة.







وفي بيان سابق للنيابة العامة، فقد أكدت أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص على خلفية قضية إسراء غريب، مؤكدةً أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد.

