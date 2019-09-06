ملادينوف يدعو إسرائيل لاستخدام القوة المميتة كـ "ملجأ أخير"

رام الله - دنيا الوطن

علق المبعوث الأممي للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، على استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال شرق قطاع غزة، اليوم الجمعة.





وقال ملادينوف، عبر (تويتر): "مقتل شابين فلسطينيين اليوم في احتجاجات غزة أمر مروع، يجب على إسرائيل معايرة استخدام القوة، واستخدام القوة المميتة فقط كملجأ أخير، وفقط رداً على تهديد وشيك بالموت أو إصابة خطيرة".وأضاف المبعوث الأممي: "يجب أن تكون الاحتجاجات سلمية، يجب أن تنتهي دائرة العنف".