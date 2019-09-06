قيادي بحماس: الجهات الأمنية تمتلك كامل المعلومات بملف تفجيرات غزة

رام الله - دنيا الوطن

أكد أحمد بحر، القيادي في حركة حماس، أن الجهات الأمنية تمتلك كامل المعلومات في ملف تفجيرات غزة، مشيراً إلى أن الجهات المعادية للقطاع لن تحقق ما عجزت عنه ثلاث حروب إسرائيلية متتالية متتالية مستهدفة وحدة ومقاومة شعبنا الفلسطيني.

وأوضح بحر، خلال مشاركته في مسيرات العودة وفك الحصار شرق غزة، أن "التصرفات الإجرامية التي يقف خلفها جهات معادية للشعب الفلسطيني ترغب بزعزعة الأمن في غزة مدانة، وهذا أمر لن يحدث بفضل تيقظ الأجهزة الأمنية والشرطية العاملة بقطاع غزة".



وشدد على أن غزة استعصت على الانكسار وأن ما لم تحققه الحروب الإسرائيلية على غزة لن تحققه عناصر إجرامية تقف خلفها جهات أمنية معادية لشعبنا وأمتنا.ورحب بحر، بقرار المحكمة الأوربية في لكسمبورج الرافض إدراج حركة حماس وكتائب القسام على قوائم الإرهاب، معتبراً ذلك انتصاراً لأبناء شعبنا وتعزيز لشرعية المقاومة ضد الاحتلال، وخطوة متقدمة للقضاء الأوروبي، وانتصار للعدالة والديمقراطية.