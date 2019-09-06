تفاصيل اختلاس موظف لـ140 ألف شيكل من حساب بنكي بالخليل

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، إنه وبناء على شكوى تقدمت بها إدارة أحد البنوك لفرع إدارة المباحث العامة في شرطة محافظة رام الله مفادها الاشتباه بسرقة مبلغ مالي من داخل حساب أحد العملاء في فرع (البنك)، باشرت الشرطة بإجراءات البحث والتحري بالتعاون بين فرعي المباحث العامة في محافظتي الخليل و رام الله.





وأضافت الإدارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به، وتبين أنه موظف في فرع البنك، وقام بالدخول إلى حساب أحد العملاء وحصل على معلومات استخدمها في تزوير هوية صاحب الحساب ومن ثم قام بسحب المبلغ المالي من حسابه.

رام الله - دنيا الوطنكشفت إدارة فرع المباحث العامة في شرطة محافظة الخليل، الجمعة، ملابسات جريمة اختلاس مبلغ 140 ألف شيكل من أحد البنوك في الخليل.وأشارت الإدارة، إلى أن المباحث العامة وبناء على أمر تفتيش من النيابة قامت بتفتيش منزل المشتبه به وضبطت بداخله 127 ألف و400 شيكل من المبلغ المختلس.وأكدت العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه تم توقيف المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.