فتح تدعو للتوقف عن "الاستهانة" بحياة المواطنين في مسيرات العودة

طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بالتوقف عن الاستهانة بحياة المواطنين من أبناء الشعب الفلسطيني، حفاظاً على الاولويات وأهداف المعركة السياسية، بالحفاظ على القدس والمقدسات التي تنتهك يومياً سواءً في المسجد الأقصى المبارك أو المسجد الإبراهيمي في الخليل.



ودانت الحركة في بيان لها مساء اليوم الجمعة، استمرار عمليات القتل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين بشكل سلمي في قطاع غزة، مطالبة برفع الحصار الظالم عن القطاع، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وطالبت، جميع الأطراف المشاركة في هذه المظاهرات السلمية، لعدم إعطاء قوات الاحتلال أية أعذار لقتل المزيد من الأطفال والنساء والأبرياء من أبناء شعبنا.





رام الله - دنيا الوطن