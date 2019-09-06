أبو ظريفة: غرفة العمليات المشتركة تتدارس كيفية ووقت الرد على جرائم الاحتلال

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خاص دنيا الوطن

أكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن غرفة العمليات المشتركة تتدارس في شكل ووقت الرد المطلوب، ويكون موحداً مع الكل الفلسطيني؛ لوضع حد لسياسة التغول الاسرائيلي في أبناء الشعب الفلسطيني.



وقال أبو ظريفة في تصريح لـ"دنيا الوطن" تعقيبا على استشهاد مواطنيْن برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة اليوم الجمعة: "لا يمكن للهيئة الوطنية وغرفة العمليات المشتركة، أن تقفان مكتوفتي الأيدي أمام الجريمة التي البشعة التي يتحمل الاحتلال الاسرائيلي مسؤوليتها بالكامل".



وأضاف أبو ظريفة: "شكل واهداف ووسيلة وتوقيت الرد، متروك لغرفة العمليات المشتركة التي تختاذ ذلك في اطار توافق وطني، ولكن بما يرتقي لمستوى الجريمة التي ارتكبها الاحتلال، حيث ان كافة الخيارات والاشكال والادوات مفتوحة امام الغرفة المشتركة لوضع حد لهذه الجرائم المتكررة بحق ابناء الشعب الفلسطيني، وعدم اعطاء الاحتلال الفرصة في التحكم بمقاليد الردع بمفرده".