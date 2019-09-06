شاهد: ماذا قال والد الشهيد الفتى خالد الربعي؟











خاص دنيا الوطنقال والد الشهيد خالد الربعي: "كان خالد شجاعاً، قلت له اليوم، ان يذهب إلى العمل، ولكن قال لي سأذهب الى مخيم العودة للمشاركة في المسيرات".واضاف لـ"دنيا الوطن": "أتمنى أن تكون فصائل المقاومة الفلسطينية يداً واحدة، وأن تحافظ على الهوية والثوابت والأمانة والقضية الفلسطينية".وتابع بقوله: "ابني فداء في سبيل الله وفداء للوطن".يشار إلى أن الفتى خالد الربعي استشهاد اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مشاركته في مسيرات العودة شرقي مدينة غزة، والتي حملت اسم (حماية الجبهة الداخلية).