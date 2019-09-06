شؤون فلسطينية

شاهد: اللحظات الأولى لاستشهاد الفتى خالد الربعي برصاص الاحتلال شرق غزة

شاهد: اللحظات الأولى لاستشهاد الفتى خالد الربعي برصاص الاحتلال شرق غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشر على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يظهر اللحظات الاولى لاستشهاد الفتى خالد أبو بكر محمد الربعي (14 عاما) برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي.

جاء استشهاد الفتى الربعي، خلال مشاركته اليوم الجمعة، في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، شرق مدينة غزة، والتي حملت اسم (حماية الجبهة الداخلية).


 


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