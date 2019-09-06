شاهد: اللحظات الأولى لاستشهاد الفتى خالد الربعي برصاص الاحتلال شرق غزة





جاء استشهاد الفتى الربعي، خلال مشاركته اليوم الجمعة، في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، شرق مدينة غزة، والتي حملت اسم (حماية الجبهة الداخلية).













رام الله - دنيا الوطننشر على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يظهر اللحظات الاولى لاستشهاد الفتى خالد أبو بكر محمد الربعي (14 عاما) برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي.