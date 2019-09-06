حماس تُعلق على جرائم الاحتلال ضد متظاهرين غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن تغول الاحتلال على دماء المتظاهرين السلميين في الجمعة الـ 73 لمسيرات العودة، جريمة يتحمل الاحتلال كامل تداعياتها.



وقال قاسم في تصريح له الجمعة، إن هذه الجرائم لن توقف نضال شعبنا لانتزاع حرية واسترداد أرضه ومقدساته، وممارسة حقه بالعيش الكريم بكسر الحصار عن نفسه، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.



ولفت إلى أن تعمد الاحتلال باستهداف المتظاهرين السلميين، يؤكد الطبيعة الدموية لقادة الاحتلال، الذي لم يتوقف إرهابهم منذ وصول الاسرائيليين لأرض فلسطين.



وأضاف قاسم أنه يجب أن يصنف الاحتلال "كدولة" إرهابية، وأن يلاحق قادته كمجرمي حرب.