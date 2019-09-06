استعدادات إسرائيلية لهجوم جديد من حزب الله



ووفقا للقناة، فإن تقديرات الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يستعد لعملية انتقامية أخرى، مضيفة أن الجيش يقوم بتعزيز الدفاعات الجوية بالشمال.



من جهتها نقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي: قوله: "إن التطورات الأخيرة على الحدود كانت مصدر قلق كبير في لبنان والمنطقة، إلا أن الوضع الآن أصبح أكثر استقرارا بعد أن خفت حدة التوتر".



وزعم المصدر بقوله: "إن لبنان متخوفة من تصرفات حزب الله خاصة وأن الحديث يدور عن امتلاكه صواريخ دقيقة".



رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة 13 الاسرائيلية، ان الجيش الاسرائيلي يستعد لهجومٍ انتقاميٍ جديد من حزب الله اللبناني في الشمال، رغم استهداف الأخير مركبة عسكرية في قاعدة (أفيفيم) الأحد الماضي.