اعلام الاحتلال يزعم: القاء قنبلة بالقر من سيارة عسكرية اسرائيلية جنوب القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

زعم موقع (حدشوت 24) الاسرائيلي، أن قنبلة يدوية، ألقيت اليوم الجمعة، من جنوب قطاع غزة، وانفجرت قرب سيارة عسكرية، قرب السياج الفاصل، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات بين جنود الاحتلال.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.