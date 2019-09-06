التحالف العربي: إسقاط صاروخ حوثي في صعدة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، أن صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي، من محافظة عمران سقط في محافظة صعدة شمالي البلاد.



وأوضحت القيادة المشتركة للتحالف العربي، أن الحوثيين أطلقوا الصاروخ الباليستي من مديرية ححرف سفيان في محافظة عمران، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



ودأبت الجماعات الحوثية على إطلاق صواريخ والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي المملكة، لكن التحالف العربي نجح في اعتراض غالبيتها.



وسقطت بعض المقذوفات الحوثية على منشآت مدنية وتسبب الأمر في إصابات بين المدنيين، كما حدث في صالة مطار أبها الدولي، في حزيران/يونيو الماضي، الأمر الذي أثار إدانات عربية ودولية واسعة.



ويوم الخميس، أعلن المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الجماعات الحوثية باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط".