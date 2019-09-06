جمعة (حماية الجبهة الداخلية).. الفلسطينيون يتوافدون لمخيمات العودة شرقي القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت الجماهير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بالتوافد إلى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة، والتي حملت اسم (حماية الجبهة الداخلية).



وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات جمعة (حماية الجبهة الداخلية)، شرقي قطاع غزة.



وأكدت الهيئة على استمرار الفعاليات حتى تحقيق أهدافها التي انطلقت من اجلها، والتي تتمثل في عودة اللاجئين الى ديارهم، وكسر الحصار عن قطاع غزة.