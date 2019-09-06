إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما والتي انطلقت تنديدا باقتحام نتانياهو للحرم الابراهيمي في الخليل.وافادت مصادر محلية مطلعة ان جنود الاحتلال حاولوا نصب كمين في منازل مهجورة وعند اكتشافه من قبل الشبان اطلق الجنود وابلا كثيفا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت مما ادى الى اصابة 3 شبان بجروح متفاوتة عولجوا ميدانيا من قبل طاقم الهلال الاحمر الفلسطيني.واكدت المصادر على ان جنود الاحتلال بعد اكتشاف كمينهم لاحقوا الشبان بين المنازل السكنية مما ادى الى اندلاع مواجهات عنيفة تصدى خلالها الشبان للجنود بالحجارة واجبروهم على الهروب والانسحاب دون اعتقالات.وكانت قوات الاحتلال ومنذ ساعات الصباح الباكر قد نصبت حاجزا على مدخل البلدة واعاقت تحركات المواطنين والصحفيين واجبرت بعضهم على وضع بصماتهم على نماذج خاصة دون ابداء الاسباب.وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة مباشرة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاستيطان والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية ردا ممارسات نتانياهو وعصابات المستوطنين ضد مقدرات شعبنا.