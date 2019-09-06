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بعد سقوط طائرته المروحية.. القبض على إسباني في المغرب

بعد سقوط طائرته المروحية.. القبض على إسباني في المغرب
الشرطة المغربية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
سقطت طائرة هليكوبتر إسبانية، فجر اليوم الجمعة، بقرية الصفاصفة التي تبعد ثمانية كيلومترات عن مدينة أصيلة، شمال المغرب.

وأشار موقع (هسبريس) المغربي، إلى أن قوات الدرك الملكي أوقفت قائد الطائرة المروحية، وهو إسباني في الأربعينيات من العمر، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

ورجحت مواقع مغربية أن يكون الحادث مرتبطا بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات، حيث جرى تداول أنباء بأن طائرة الهليكوبتر كانت بصدد تحميل شحنة من الحشيش للعودة في اتجاه إسبانيا.

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