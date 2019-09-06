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الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من المدنيين توفوا في حرب اليمن

الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من المدنيين توفوا في حرب اليمن
اليمن - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قدرت ميليسا باركي، عضوة الفريق الأممي المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، حصيلة القتلى من المدنيين جراء الحرب المستمرة باليمن منذ 2015، بعشرات الآلاف، أي أكثر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية.

باركي عقبت على تقرير يعتبر الثاني من نوعه لفريق من الخبراء البارزين ممن عينتهم الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2017؛ من أجل رصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، وإعداد تقارير بشأنها، كما نقلت وكالة (الأناضول).

ويتألف الفريق من كمال الجندوبي (تونس) رئيساً، وعضوين هما تشارلز غاراوي (المملكة المتحدة) وميليسا باركي (أستراليا).

وذكر التقرير الأممي الصادر الثلاثاء، أنه تم توثيق وقائع اغتصاب باليمن نفذتها القوات المدعومة إماراتيًا في "مراكز اعتقال سرية".

وأشار إلى احتمال ضلوع أطراف الصراع، بما في ذلك التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، "في جرائم حرب"، و"انتهاكات للقانون الدولي".

وكشف التقرير بالتفاصيل الجرائم الدولية التي ارتكبها التحالف العربي باليمن، كما سلط الضوء بشكل موسع على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الإمارات بالبلد نفسه، بعكس نسخته الأولى الصادرة العام الماضي.

كما وجه التقرير انتقادات للدول والأطراف التي تقوم ببيع الأسلحة لأطراف الصراع اليمني، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، لافتا إلى أن هذه الدول تبيع الأسلحة للسعودية والإمارات، وتقدم لهما الدعم اللوجسيتي والاستخباراتي.
وحذر التقرير من أن ذلك يجعل تلك الدول شريكة في جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف.

التقرير أكد كذلك أن هناك مدنيين قتلوا جرّاء الغارات الجوية التي تشنها السعودية والإمارات، مشيرًا إلى أن "الدولتين تجران البلاد إلى المجاعة من خلال تعمد حرمان المدنيين من الطعام".

ولفت أيضا إلى أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، تقصف المدن، وتجند الأطفال، لافتًا إلى احتمال قيام إيران بتأمين الأسلحة لتلك الجماعة.

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