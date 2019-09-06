عربي

أطلقه الحوثيون.. اعتراض صاروخ باليستي على نجران السعودية

أطلقه الحوثيون.. اعتراض صاروخ باليستي على نجران السعودية
صاروخ باليستي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام سعودية، الجمعة، اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ باليستي أطلقته جماعة "الحوثي" باتجاه نجران، جنوبي المملكة.

وقالت قناة (العربية) إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا بالستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي، استهداف مطار نجران السعودي بصاروخ باليستي، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للجماعة عن المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، قوله إن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخ بدر1 على مطار نجران الإقليمي".

وأضاف "سريع" أن الصاروخ "استهدف مرابض طائرات بلا طيار وأصاب هدفه بدقة عالية"، مضيفاً بأن الهجوم "تسبب فى تعطيل الملاحة الجوية فى المطار".

ولفت "سريع" إلى أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وفي وقت لاحق، أوضح المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، أن "المليشيا الحوثية أطلقت بعد ظهر الجمعة صاروخا بالستيا من محافظة عمران (شمالي صنعاء)، وسقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة".

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