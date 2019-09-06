شؤون فلسطينية

حماس تعلّق على قرار محكمة أوروبية المتعلق بوضعها على لائحة الإرهاب

حماس تعلّق على قرار محكمة أوروبية المتعلق بوضعها على لائحة الإرهاب
الاتحاد الأوروبي
خاص دنيا الوطن
علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، على قرار محكمة أوروبية قضت لصالحها وكتائب القسام، بما يتعلق بوضعها على قائمة الإرهاب.

وأكد المحامي، خالد الشولي، أن المحكمة الأوروبية اتخذت قراراً مهماً لصالح حركة حماس، مشيراً إلى أن  المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورج قضت لصالح حماس، في الجلسة العلنية التي عقدت في الرابع من أيلول/سبتمبر الجاري.

وأوضح وفق موقع (عربي 21)، أن القرار يتعلق بمراسيم إدراج حماس وذراعها العسكرية "كتائب الشهيد عز الدين القسام" على "قوائم الإرهاب".

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن القرار هو خطوة في اتجاه الصحيح ويجب أن يرفع اسم الحركة من هذه القائمة الظالمة.

وأضاف: "مقاومتنا مشروعة حسب كل الأعراف والقوانين التي تعتمدها المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن تصنيف حركة حماس أو حركة مقاومة فلسطينية كحركة إرهابية، هو ظلم لشعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال.

وقال قاسم: "الاحتلال هو من يجب أن يصنف في كل المنظمات والساحات الدولية كإرهاربي، فهو ارتكب كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية، بدءا من احتلاله لفلسطين وطرد الشعب الفلسطيني منها، والمذابح التي نفذها ضد شعبنا، والحروب التي شنها عليه، واستمرار حصاره على قطاع غزة والضفة والقدس.

وشدّد على أن حماس وحركات المقاومة الفلسطينية يجب أن توضع في قائمة أشرف وأنبل حركات التحرر في العالم.

وأكد المتحدث باسم حماس، أن الحركة ستواصل ممارسة "حقنا في الدفاع عن شعبنا في وجه عدوان الاحتلال، ومقاومته حتى انتزاع حرية شعبنا، وحقه في إقامة دولته المستقلة".

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