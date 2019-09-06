جونسون: لا أرغب حتى في مجرد التفكير في الاستقالة

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون يوم الجمعة: إنه لا يرغب حتى في مجرد التفكير في الاستقالة.



وأضاف: "سأذهب إلى بروكسل وسأتوصل لاتفاق وسنضمن خروجنا في 31 أكتوبر، هذا ما يتعين علينا القيام به"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وعند سؤاله عما إذا كان سيقدم استقالته إن أخفق في تحقيق ذلك أجاب: "هذه فرضية لا أرغب حتى في التفكير فيها".