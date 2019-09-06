بالصور: "الوكالة الفلسطينية" تنفذ أول برنامج للتعاون الثنائي بين فلسطين وبوتسوانا

رام الله - دنيا الوطنبتوجيهات من الرئيس محمود عباس لما يوليه من أهمية لتعزيز العلاقات مع دول القارة الافريقية الصديقة، وبتعليمات الوزير د. رياض المالكي، وبالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، فقد نفذت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في العاصمة البوتسوانية غاباروني، برنامجا تنموياً طبياً في مجالات الطوارئ والعناية بالحروق والأوعية الدموية والوقاية من الصدمات، لدعم بناء القدرات في مؤسسات وزارة الصحة في بوتسوانا.وأكد مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري ان برنامج التعاون الثنائي الذي تم تنفيذه بين فلسطين وبوتسوانا هو الأول منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام ٢٠١٧ مشيراً الى وجود كفاءات فلسطينية مميزه قادره على مشاركة خبراتها مع الدول الصديقة بما يخدم مصلحة الشعبين ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.وأضاف ان البرنامج الدي جاء بطلب من حكومة بوتسوانا، قام على تبادل الخبرات وتم خلاله موائمة الامكانيات الفلسطينية التخصصيه المميزه مع الاحتياجات والأولويات التي عبرت عنها بوتسوانا في مجال الطوارئ والعناية بالحروق والأوعية الدموية والوقاية من الصدمات، والذي استمر مدة اسبوع، قدم خلاله اطباء فلسطين تدريبات نظريه وعمليه استفاد منها عشرات الاطباء والممرضين وكوادر الطوارئ في وزارة الصحة البوتسوانية وأتاح البرنامج ايضاً الفرصة للاطلاع على تجربة بوتسوانا في مجال الطوارىء، حيث تم تقسيم المشاركين من الكوادر الطبية البوتسوانية الى مجموعات عمل تخصصيه ضمت كل منها عدد ١٢ الى ٢٥ من الاطباء والممرضين.واعتبرت السفيرة تغريد السنوار، سفير فلسطين لدى بوتسوانا ان برنامج التعاون هذا هو خطوة اولى باتجاه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واعربت عن تطلع فلسطين لتطوير العلاقة التنموية لتشمل مجالات تعاون اخرى تقوم ايضاً على تبادل الخبرات لمصلحة الشعبين خاصةً وان مواقف بوتسوانا تجاه القضية الفلسطينية تعتبر متقدمة وهي داعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة على اساس القانون الدولي وحل الدولتين.وقد قدم الدكتور عبد الكريم حشاش رئيس قسم الطوارئ في مستشفى رفيديا والمحاضر في كلية الطب بجامعة النجاح تدريباً مكثفاً حول رعاية الاصابات الأولية PTC بدوره، قدم الدكتور أنس ابو صفا، استشاري جراحة التجميل والترميم ورئيس قسم الحروق في مستشفى رفيديا تدريباته التخصصية حول العناية الاساسية بالحروق، وقام الدكتور رائد السعيد، اخصائي جراحة الاوعية الدموية في مستشفى بيت جالا الحكومي بتقديم دورات تدريبية خاصة بجراحة الاوعية الدموية ، وقامت الملحق الدبلوماسي في الوكالة الفلسطينية ضحى الدويك بالتنسيق مع المسؤولين البوتسوانيين لوجستياً وفنياً لضمان نجاح البرنامج بموجب الخطة المشتركة المتفق عليها بين الطرفين.وقد لاقى البرنامج التدريبي استحسان المشاركين والمسؤولين في وزارة الصحة لأهمية مضمونه، وتخصصه الذي يحتاجه القطاع الطبي العام في بوتسوانا وكذلك لخبرة المدربين والاطباء الفلسطينيين وتجربتهم في المجالات المطلوبة حيث اكد امين عام وزارة الصحة البوتسوانية ان البرنامج ساهم في تعزيز القدرات الفردية ورفع من مهارات طواقمه في التعامل مع الحالات الطارئة خاصةً في المناطق النائية والارياف التي تحتاج الى بناء قدرات تخصصية لكوادرها الطبية في التعامل مع حالات الطوارئ.وفي اللقاءات التي عقدها وفد فلسطين الذي ضم ايضاً سفير دولة فلسطين لدى جنوب افريقيا هاشم الدجاني، مع المسؤولين البوتسوانيين من وزارة الصحة فقد تم تقييم نتائج البرنامج، والوقوف عند مدى الاستفادة الفردية والجماعية والاتفاق على استمرار هذا البرنامج الطبي التخصصي على المدى القصير والمتوسط.