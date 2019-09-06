عربي

فيصل القاسم يقارن بين المدن السورية وتل ابيب.. وأفيخاي ادرعي يعلق

فيصل القاسم يقارن بين المدن السورية وتل ابيب.. وأفيخاي ادرعي يعلق
نشر الإعلامي السوري، فيصل القاسم، صورة قارن فيها بين لقطات لعدة مدن سورية مع تل أبيب بإسرائيل في ظل ما وصفه بـ”عصر القيادة الحكيمة”.

جاء ذلك في تغريدة للقاسم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال في تعليق على الصورة: تل أبيب والمدن السورية في عصر القيادة الحكيمة ودول المقاومة والممانعة.

من جهته رد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية على تغريدة القاسم قائلا:وبعد ذلك يحاول ابواق المقاولة إقناع جمهورهم انهم على حق.


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