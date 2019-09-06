الرئيس اللبناني يحذر: إسرائيل ستتحمل نتائج أي هجوم على بلادنا





جاء ذلك بعد أيام من مواجهة على الحدود بين إسرائيل وجماعة (حزب الله).



ونقل مكتب عون عنه القول خلال اجتماع مع منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان: أن "أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.





رام الله - دنيا الوطنحذر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، من أن إسرائيل ستتحمل نتائج أي هجوم على بلاده.