قوات الاحتلال تعتقل شابا من بلدة كوبر شمال غرب رام الله

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابا من بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام الله.



وقال رئيس بلدية كوبر عزت بدوان: إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت نجل شقيق عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي، الشاب سري عصام حسيب البرغوثي زبعد مداهمة منزل ذويه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)