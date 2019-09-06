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جيش الاحتلال يكشف جانب من تحقيقات (اليونيفيل) بعملية حزب الله

جيش الاحتلال يكشف جانب من تحقيقات (اليونيفيل) بعملية حزب الله
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، جانب من نتائج التحقيقات التي أجراها في عملية حزب الله الأخيرة، والتي جرت على الحدود الشمالية.

وقال جيش الاحتلال: إنه وبمتابعة لتصريحات قائد قوات اليونيفيل الدولية يوم الأحد الماضي والتي أكد فيها خرق الحزب اللبناني للقرار 1701، جرى أمس تحقيقاً في ملابسات الحادث من قبل طاقم تابع لليونيفيل.

وأوضح الجيش، أن ذلك جاء بطلب منه، وأن أعمال التحقيق جرت في المنطقة التي شهدت إصابة صاروخ مضاد للدروع أطلقته خلية تابعة للحزب باتجاه سيارة إسعاف عسكرية ومنطقة مأهولة في داخل البلاد.

وأشار الجيش، إلى أنه سيتم نقل استنتاجات التحقيق إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

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