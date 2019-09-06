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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يؤكد دعمه الكامل لمدينة القدس وصمود أهلها

الرئيس عباس يؤكد دعمه الكامل لمدينة القدس وصمود أهلها
الرئيس عباس ومدير مستشفى المقاصد
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس دعمه الكامل لمدينة القدس وصمود أهلها، وتقديم الإمكانيات المتاحة كافة لدعم القطاع الصحي الفلسطيني في المدينة المقدسة، وذلك مشياً بالتطور الكبير الذي تشهده مشافي القدس من ناحية الخدمات الطبية المقدمة أو الأجهزة الطبية المستخدمة في تقديم العلاج.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في مدينة القدس برئاسة رئيس الجمعية عرفات الهدمي.

وأطلع أعضاء الوفد، الرئيس عباس على الخدمات الصحية التي يقدمها مستشفى المقاصد للمواطنين، والتطوير والتحديث الذي يشهده المشفى لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن الفلسطيني، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشدّد الرئيس عباس على أن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية لها الأولوية، كما أعلن عن تبرعه بجهاز رنين مغناطيسي جديد لمستشفى المقاصد، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء شعبنا.

بدوره أعرب المدير العام لمستشفى المقاصد د. بسام أبو لبده، عن شكر الهيئة الإدارية للجمعية وإدارة المستشفى، لاهتمام الرئيس ورعايته للقدس ومؤسساتها.

وثمن أبو لبدة باسم العاملين في المستشفى، التعاون الكبير الذي تبديه الحكومة الفلسطينية بتوجيهات من الرئيس عباس لدعم القطاع الصحي في مدينة القدس، من خلال زيادة نسبة التحويلات لمشافي القدس، والتي ستعمل على زيادة قدرة المشافي وتطويرها لما فيه مصلحة المواطن الفلسطيني.

وقدّم وفد مستشفى المقاصد الخيرية، هدية من المصحف الشريف للسيد الرئيس تكريماً لرعايته اليوبيل الذهبي للمستشفى ودعمه المتواصل للقدس ومؤسساتها.

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