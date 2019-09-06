المطران حنا: ما يحدث بقطاع غزة لا يمكن أن يستوعبه عقل بشري

المطران عطالله حنا

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رام الله - دنيا الوطن

طالب المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم، المجتمع الدولي وكافة ذوي النيات الصادقة والإرادة الطيبة بأن يعملوا من أجل رفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة.



وقال: يعيش أكثر من مليوني إنسان في ظل حصار ظالم أدى إلى كثير من المآسي الإنسانية والاجتماعية في القطاع الذي أضحى بفعل الحصار أكبر سجن في العالم .



وأكد المطران حنا في تصريحات صحفية، لدى استقباله وفدا من منظمة حقوق الانسان في جنيف والذين توجهوا بعدئذ مباشرة الى قطاع غزة، أنه لا يجوز أن تستمر هذه المأساة الإنسانية في قطاع غزة، ونحن وبشكل يومي نتلقى الاتصالات والرسائل من أهلنا هناك والذين يصفون لنا أوضاعهم والمآسي الإنسانية والاجتماعية التي يعانون منها، ناهيك عن ذوي الاحتياجات الخاصة الذين فقدوا بعضاً من أعضائهم بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل.



وأضاف: "لقد أضحت الحياة في قطاع غزة شبيهة بالكابوس فالفقر والبؤس منتشر في كل مكان ناهيك عن مظاهر الجوع وسوء التغذية، أما الأطفال فحدث ولا حرج، فهم محرومون من ممارسة طفولتهم .



وشدّد على أن ما يحدث في قطاع غزة في ظل الحصار وفي ظل الاعتداءات الإسرائيلية، لا يمكن أن يستوعبه أو أن يقبله اي عقل بشري.



وأضاف: "نداؤنا نوجهه إلى كل أصدقائنا في سائر أرجاء العالم وكذلك إلى كافة المنظمات والهيئات الدولية الحقوقية، بضرورة أن يلتفتوا إلى أهلنا في القطاع المحاصر".



وقال: "إن الحصار الظالم يجب أن يزول لكي يعيش أهلنا هناك بصورة طبيعية ويتمكنوا من الانتقال من مكان إلى مكان بحرية، كما أننا نرفض سياسة العقاب الجماعي فما ذنب أهلنا في غزة لكي يعاقبوا ولكي يعاملوا بهذه الطريقة التي لا تمت بصلة إلى أي قيم إنسانية أو أخلاقية.



وأضاف: إننا متضامنون مع أهلنا في غزة وسنبقى كذلك فأهل غزة يستحقون أن يعيشوا بشكل أفضل وأطفال غزة يستحقون أن يمارسوا طفولتهم فكفانا ظلماً وحصاراً وامتهاناً للكرامة الإنسانية في قطاع غزة الحبيب.