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الشعبية: منح شعبنا حقوقه المدنية يقطع الطريق على مشاريع التوطين والتهجير

الشعبية: منح شعبنا حقوقه المدنية يقطع الطريق على مشاريع التوطين والتهجير
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى التحرك الوطني العاجل ضد مشاريع التوطين والتهجير، والتي تسارعت وتيرة استهدافها للمخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي تُنذر بنكبة جديدة، وتصفية لقضية اللاجئين وإنهاء الشاهد التاريخي على تشتت شعبنا وهو المخيم الفلسطيني.

وأكدت الجبهة على ضرورة إعداد خطة عمل ميدانية عاجلة للتصدي لكل المخططات المشبوهة التي تحاول الدفع باللاجئ الفلسطيني للمناداة بالهجرة الجماعية، محذرة من خطورة تساوق بعض السماسرة على تسهيل هجرة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال تغرير الشباب من أبناء شعبنا خدمة للمخططات و المحاولات الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية عبر شطب نهائي لقضية اللاجئين وحق العودة بما ينسجم والرؤية الصهيونية.

وبينّت الجبهة إن ما نُشر في وسائل الإعلام عن طلب أمريكي من بعض الدول الأوروبية استيعاب آلاف اللاجئين الفلسطينيين من لبنان ! ما هي إلا لعبة مزدوجة بين الضغط للاستيعاب من جهة و الضغط بالإجراءات الخانقة على اللاجئ الفلسطيني من جهة أخرى،  والسبب ازالة العقبات لتنفيذ صفقة القرن بأهدافها الرئيسية و بشطب حق العودة وإنهاء قضية اللاجئين.

ودعت الجبهة الى تجاوب الحكومة اللبنانية مع مطالبات شعبنا وكافة مسؤوليه من منظمة التحرير الفلسطينية وهيئات العمل الفلسطينية المشتركة واللجان الشعبية للاجئين  لضرورة  الحوار الجدي والمسؤول دون تلكؤ او مواربة لمعالجة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها اللاجئ الفلسطيني في لبنان. والتي تُمثل أهم الأسباب التي تدفع اللاجئ لطلب الهجرة، فسياسة الإهمال التي عانى منها اللاجئ والمخيمات الفلسطينية في لبنان، وهذا الواقع لا يبرأ اي طرف سواء كان فلسطينياً او لبنانياً ، وأي طرف يدعو الى احترام الانسان ومنطق الاخوة وخريص على تعزيز العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، للوقوف امام السياسات العنصرية بحق اللاجئين . والتي حرمت الانسان الفلسطيني من الحق في  الكرامة والعدالة.

وطالبت الجبهة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من موقع مسؤوليتها القيام بخطة إسعافية عاجلة لإعادة الأمل والحياة لأبناء المخيم عبر خطوات متسارعة لتعزيز صمود المخيم الفلسطيني، وإعادة الاعتبار لهويته الوطنية، وبث روح الأمل والحياة في داخله.

وشددت الجبهة على حماية الوجود  الفلسطيني اللاجئ في لبنان من براثن هذه المخططات المشبوهة مسئولية جماعية، وعلى جميع القوى واللجان والهيئات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة العمل الفوري من أجل إعادة الاعتبار لكرامة اللاجئين والعمل لمواجهة كل السياسات الظالمة بحقهم.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة على أن شعبنا الفلسطيني وخصوصاً اللاجئ الفلسطيني سيظل  رافضاً للتوطين و متمسكاً بحقوقه وثوابته وفي مقدمتها حق العودة  إلى دياره التي هُجر منها، وأنه أثبت في محطات عديدة قدرته على إفشال هذه المخططات.

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