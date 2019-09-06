غزة تستعد لجمعة "حماية الجبهة الداخية" ضمن مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
يستعد الفلسطينيون بغزة، للتوجه للحدود الشرقية للقطاع، لإحياء جمعة "حماية الجبهة الداخلية"، وذلك تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
يستعد الفلسطينيون بغزة، للتوجه للحدود الشرقية للقطاع، لإحياء جمعة "حماية الجبهة الداخلية"، وذلك تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
وقالت الهيئة في بيان عبر صفحتها على (فيسبوك): تستنفركم الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار للحشد والمشاركة في جُمعة "حماية الجبهة الداخلية" وذلك على أرضِ مخيماتِ العودةِ شرقَ القطاع، بعد عَصر يومِ الجمعة مباشرة، السادس من أيلول/سبتمبر.
وأكدت الهيئة على أن "أمن غزة وحماية الجبهة الداخيلة خطٌ أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه".
وأكدت الهيئة على أن "أمن غزة وحماية الجبهة الداخيلة خطٌ أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه".
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