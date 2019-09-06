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بالصور: 336 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع

بالصور: 336 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الجمعة، أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك هذا الأسبوع. 

وقال موقع (حدشوت هار هبايت): إن 336 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع، بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، والرئيس الإسرائيلي، يوفين ريفلين اقتحموا يوم الأربعاء الماضي، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وسط تنديد فلسطيني واسع.














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