دولي

انتهاء التصويت لانتخابات (كنيست) بالممثليات والسفارات الإسرائيلية في الخارج

انتهاء التصويت لانتخابات (كنيست) بالممثليات والسفارات الإسرائيلية في الخارج
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الجمعة، 


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وقالت موقع (والا) الإسرائيلي: إن عملية التصويت  لانتخابات الكنيست ال22 في الممثليات والسفارات الإسرائيلية في الخارج، انتهت الساعة 06:00 صباح اليوم.

وأضاف: "صوّت ما مجموعه 3525 شخصًا في 77 دولة حول العالم، من بين ما يقرب من 5073 ناخبًا.

وقال الموقع: إن نسبة التصويت بلغت 69.5% - أقل من نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة، والتي بلغت 76% تقريبًا.

وتجرى انتخابات (كنيست) في إسرائيل في السابع عشر من أيلول/سبتمبر الجاري، وسط منافسة شرسة بين حزب (الليكود) الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وحزب (أزرق أبيض) برئاسة رئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس.

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