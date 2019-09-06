انتهاء التصويت لانتخابات (كنيست) بالممثليات والسفارات الإسرائيلية في الخارج





وأضاف: "صوّت ما مجموعه 3525 شخصًا في 77 دولة حول العالم، من بين ما يقرب من 5073 ناخبًا.





وقال الموقع: إن نسبة التصويت بلغت 69.5% - أقل من نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة، والتي بلغت 76% تقريبًا.





وتجرى انتخابات (كنيست) في إسرائيل في السابع عشر من أيلول/سبتمبر الجاري، وسط منافسة شرسة بين حزب (الليكود) الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وحزب (أزرق أبيض) برئاسة رئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الجمعة،وقالت موقع (والا) الإسرائيلي: إن عملية التصويت لانتخابات الكنيست ال22 في الممثليات والسفارات الإسرائيلية في الخارج، انتهت الساعة 06:00 صباح اليوم.