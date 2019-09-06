دولي

وفاة رئيس زيمبابوي السابق عن عمر يناهز 95 عاماً

وفاة رئيس زيمبابوي السابق عن عمر يناهز 95 عاماً
روبرت موجابي
رام الله - دنيا الوطن
توفي صباج اليوم الجمعة، رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موجابي عن عمر يناهز 95 عاماً.

جاء ذلك وفق ما أعلن إمرسون منانجاجوا، رئيس زيمبابوي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مصدر مطلع: إن موجابي توفي في سنغافورة حيث كان كثيراً ما يتلقى العلاج هناك في السنوات القليلة الماضية.

وقال منانجاجوا في تغريدة على الحساب الرسمي للرئاسة: "أُعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس والرئيس السابق لزيمبابوي، روبرت موجابي".

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