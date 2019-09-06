أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الجمعة السادس من أيلول/ سبتمبر، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.51 شيكل.
الدينار الأردني: 4.95 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.88 شيكل.
الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الجمعة السادس من أيلول/ سبتمبر، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.51 شيكل.
الدينار الأردني: 4.95 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.88 شيكل.
الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
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