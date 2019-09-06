شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تبحث استبدال الوجبة الغذائية بمبلغ مالى للمناوبين داخل المستشفيات

الصحة بغزة تبحث استبدال الوجبة الغذائية بمبلغ مالى للمناوبين داخل المستشفيات
رام الله - دنيا الوطن
أفاد سائد أبو عطا مدير دائرة الشئون الادارية والمالية بالادارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة بقطاع غزة، أن وزارته وضعت مقترحاً لوزارة المالية باستبدال الوجبة الغذائية المقدمة للطواقم المناوبة داخل المستشفيات بمبلغ مالى بنفس قيمة الوجبة.

جاء ذلك خلال لقاء عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات مع المدراء العامون للشئون الإدارية والمالية أ.محمود حماد وأ.حسام الدحدوح.

وأوضح أبو العطا، أن هذه الخطوة، تأتى في إطار تقديم التسهيلات لمقدمي الخدمة المناوبين في انتقاء وجباتهم، وتعزيز الجانب المعنوي وزيادة الرضا عن الوجبة الغذائية، بحسب ما جاء على موقع وزارة الصحة الالكتروني.

وقال: "إن نظام الوجبة سيكون على غرار الوجبات السريعة بحيث تصرف في وقت مناسب ومحدد من المناوبة الليلية، ووضع محددات وآليات تضبط عمليات الصرف".

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