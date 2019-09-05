فتح بغزة: تشكيل لجان لمتابعة الملفات المتعلقة بمظالم الموظفين وندعو لتصويب الأخطاء











رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، في الاقاليم الجنوبية، أنها شكلت مجموعة من اللجان؛ لمتابعة كافة الملفات المتعلقة بمظالم الموظفين، ووضع الحلول لمعالجتها وصولا لتحقيق مطالبهم العادلة، مؤكدة على ثقتها بالوعود التي قطعها رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، بمعالجة القضية بشكل منصف، داعية إياه للإسراع في ذلك.وشدد الحركة في بيان لها مساء اليوم الخميس، على ضرورة تصويب ومعالجة كافة الأخطاء والمشاكل التي يواجهها موظفو المحافظات الجنوبية، مؤكدة على استمرارها في فعاليات الرفض لهده الإجراءات والعمل على رفع الظلم عن أبناء الفلسطيني، وانها لن تتخلى عن مسؤولياتها ودورها التنظيمي والوطني.وقالت: "سوف نستمر في تحركاتنا ودورنا على الارض ولن نتوقف حتى اعادة حقوق الموظفين وحل كل مشكلاتهم".اذ تحيي حركة فتح في الاقاليم الجنوبية ابناء شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة فإنها تؤكد على الحقوق والمطالب العادلة لموظفي المحافظات الجنوبية، وسعيها الدؤوب لرفع المظالم التي تعرض لها الآلاف من الموظفين على اثر استمرار وتصاعد أزمة الرواتب، وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية والتنظيمية لحركة فتح تجاه ابناء شعبنا في قطاع غزة الصامد الذي يمثل المخزون النضالي الاكبر لقضيتنا.وفي اطار التحركات التي قامت بها حركة فتح بالاقاليم الجنوبية منذ اللحظة الاولى لتصاعد أزمة الرواتب، وحيث توجهت الحركة لسيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن القائد العام لحركة فتح، الذي أعطى بدوره، تعليمات واضحة لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بالموظفين.وتؤكد الحركة على ضرورة تصويب ومعالجة كافة الأخطاء والمشاكل التي يواجهها موظفو المحافظات الجنوبية، كما تؤكد استمرارها في فعاليات الرفض لهده الإجراءات والعمل على رفع الظلم عن ابناء شعبنا ولن تتخلى عّن مسؤولياتها ودورها التنظيمي والوطني، وفِي هذا السياق، شكلت الحركة مجموعة من اللجان لمتابعة كافة الملفات المتعلقة بمظالم الموظفين ووضع الحلول لمعالجتها وصولا لتحقيق مطالبهم العادلة، وتؤكد الحركة على ثقتها بالوعود التي قطعها الأخ رئيس الوزراء، بمعالجة القضية بشكل منصف، وندعوه للإسراع في ذلك.هذا وسوف نستمر في تحركاتنا ودورنا على الارض ولن نتوقف حتى اعادة حقوق الموظفين وحل كل مشكلاتهم.ونتوجه بالتحية لكافة الاطر التنظيمية الذين رفعوا صوتهم عاليا، رفضا لهذه الإجراءات المجحفة، ونؤكد هنا على الموقف الموحد لأعضاء اللجنة المركزية الرافض لهذه الإجراءات والمساند لكافة مطالب الموظفين والساعي لإعادة حقوقهم، فالهم الأساسي لقيادة حركة فتح، هو رفع الظلم الواقع على ابناء شعبنا في المحافظات الجنوبية، وانصاف الموظفين.وتحذر الحركة من كل المواقف المخجلة والأصوات النشاز الخارجة عن الصف التنظيمي والوطني التي تحاول الاصطياد في الماء العكر، والنيل من وحدة الصف التنظيمي، ونؤكد على الالتزام بموقف حركة فتح بمنحنا القوة والمقدرة على معالجة كافة الإشكاليات.وتتوجه الحركة بالتحية لكل الاصوات الشجاعة الداعمة لمطالب موظفي المحافظات الجنوبية، خاصة تلك التي صدرت من خارج غزة، تأكيدا على وحدة شعبنا، وتماسك نسيجنا الوطني والتنظيمي.