شاهد: نائب بريطاني يُوبّخ رئيس الوزراء بوريس جونسون















رام الله - دنيا الوطننُشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يظهر نائب بريطاني من حزب العمال، يُوبخ رئيس الوزراء بوريس جونسون.وطالب النائب في الفيديو، من جونسون، أن يقدم اعتذاراً على تعليقاته، التي وصفها بالعنصرية، ضد الإسلام والمسلمين.