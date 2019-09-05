بماذا عَلّقت حركة حماس على استقالة غرينبلات؟

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على استقالة جيسون غرينبلات، مبعوث الإدارة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط.



وقال حازم قاسم في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "مقاومة شعبنا هي القادرة على منع (صفقة القرن) أن تمر، فالمقاومة أسقطت حكومة نتنياهو في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، وأدخلته في حالة فراغ، فلم تطرح الإدارة الأمريكية الصفقة".



وأضاف: "اليوم يستقيل غرينبلات، وشعبنا يزداد إصراراً على مواجهة الصفقة، والمقاومة ستدفنها للأبد".