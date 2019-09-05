بماذا عَلّقت حركة حماس على استقالة غرينبلات؟
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على استقالة جيسون غرينبلات، مبعوث الإدارة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال حازم قاسم في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "مقاومة شعبنا هي القادرة على منع (صفقة القرن) أن تمر، فالمقاومة أسقطت حكومة نتنياهو في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، وأدخلته في حالة فراغ، فلم تطرح الإدارة الأمريكية الصفقة".
وأضاف: "اليوم يستقيل غرينبلات، وشعبنا يزداد إصراراً على مواجهة الصفقة، والمقاومة ستدفنها للأبد".
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على استقالة جيسون غرينبلات، مبعوث الإدارة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال حازم قاسم في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "مقاومة شعبنا هي القادرة على منع (صفقة القرن) أن تمر، فالمقاومة أسقطت حكومة نتنياهو في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، وأدخلته في حالة فراغ، فلم تطرح الإدارة الأمريكية الصفقة".
وأضاف: "اليوم يستقيل غرينبلات، وشعبنا يزداد إصراراً على مواجهة الصفقة، والمقاومة ستدفنها للأبد".
التعليقات