السيسي: مستمرون في جهودنا لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتحسين الأوضاع المعيشية بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، وفق الثوابت والمرجعيات الدولية ذات الصلة.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان له اليوم الخميس، "إن الرئيس السيسي، أكد خلال لقائه زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، اليوم في القاهرة، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، على استمرار الجهود المصرية الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، باعتبارها الضمانة الأساسية لوحدة الموقف الفلسطيني، بجانب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية بقطاع غزة، واستعادة الهدوء في قطاع غزة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف السفير راضي: "إن اللقاء تناول أيضاً أهمية الجهود من أجل حلحلة الجمود الراهن في عملية السلام، وتسوية القضية الفلسطينية على نحو يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، ويضمن حقوقه، كما تطرق اللقاء أيضاً إلى مناقشة الأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية".