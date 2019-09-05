عشراوي: جولة نتنياهو بالخليل دليل على النوايا الحقيقية لفرض السيطرة على المدينة

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رام الله - دنيا الوطن

وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، اقتحام اللبدة القديمة من مدينة الخليل من قبل رئيس دولة الاحتلال ورئيس وزرائه، ورئيس الكنيست، بالأمر الخطير جداً في إطار الدعاية الانتخابية.



وقالت عشراوي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إن جولة نتنياهو الاستفزازية، تدل على النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال ومحاولة فرض السيطرة على الخليل، واعتبارها موقعاً توراتي يهودي، الأمر الذي يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين.



وأوضحت عشراوي، أن اقتحام نتنياهو للأماكن الدينية، يشير إلى استخدام الدين كوسيلة لانتهاك القانون الدولي من جهة، ومحاولة لإلغاء الآخر من جهة ثانية.



واعتبرت عشراوي إعلان نتنياهو إنشاء مجلس بلدي في قلب مدينة الخليل، بأنه يهدف لإيجاد سلطة محلية للمستوطنين في المدينة، وفرض القانون الإسرائيلي.



ولفتت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أن الحرم الإبراهيمي ورغم كونه على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، إلا أن سلطات الاحتلال سيطرت على أكثر من نصف مساحته، وتعمل على منع المواطنين من العبادة فيه، مستنكرة في السياق، عدم وجود إرادة سياسية دولية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي.