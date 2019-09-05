دولي

ظريف يُبلغ موغريني بوقف طهران التزاماتها بالاتفاق النووي

ظريف يُبلغ موغريني بوقف طهران التزاماتها بالاتفاق النووي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران أوقفت منذ اليوم الخميس، جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في مجال تطوير الأبحاث النووية، وذلك نتيجة انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أبلغ المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، بأن هذه الخطوة من حق إيران بموجب الاتفاق النووي، وبخاصة المادة 36 منه، وأن ذلك يأتي رداً على الانتهاك الواسع والمتواصل للاتفاق النووي من 16 شهراً، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد ظريف لموغريني، أن طهران مستعدة لمواصلة الحوار مع جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، وبحسن نية.

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