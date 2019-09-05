شؤون فلسطينية

قبها: استقالة غرينبلات دليل جديد على فشل (صفقة القرن)

قبها: استقالة غرينبلات دليل جديد على فشل (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر القيادي في حماس وصفي قبها، استقالة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات دليلاً جديداً على فشل (صفقة القرن)، ومؤشراً على تخبط الإدارة الأمريكية في خياراتها تجاه القضية الفلسطينية.

وقال قبها: "إن المبعوث الأمريكي كان سيئ السمعة، ومعادٍ لشعبنا وحقوقه الثابتة، وغير آسفين على رحيله".

ودعا قبها من يأتي خلف جرينبلات إلى الاعتبار من تجربة سلفه، والاعتراف الكامل بحق شعبنا.

وأكد قبها في تصريحات إعلامية، على أن وحدة الشعب الفلسطيني والثبات على الحقوق والتمسك بالمقاومة الشاملة هي الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

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