الرجوب يهنئ الفدائي بفوزه على أوزباكستان بهدفين نظيفين

رام الله - دنيا الوطن

هنأ اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، منتخبنا الوطني الأول بفوزه على نظيره منتخب أوزباكستان بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في الرام، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023.





وأعرب الرجوب عن عظيم فخره بهذا الفوز المهم، مؤكداً على أن هذه النتيجة أدخلت السعادة إلى نفوس أبناء شعبنا الذي يعاني جرّاء ممارسات الاحتلال، الذي يسعى لتدمير الرياضة الفلسطينية، وقتل أي محاولة للنهوض بها ووصولها إلى العالمية.





وأشار رئيس الاتحاد إلى أن هذا اللقاء له ما يميزه، إذ يعتبر الانطلاقة الأولى للفدائي في التصفيات المزدوجة من أرضه وبين جماهيره، مؤكداً أن حصد النقاط الثلاث، وتصدر المجموعة في هذا اللقاء التاريخي، ستمنح المنتخب دفعة قوية ومزيداً من الإصرار في اللقاءات المرتقبة.





وثمن الرجوب جهود اللاعبين والطاقم الفني والإداري الذين واصلوا الليل والنهار، وكثفوا الجهود، وعملوا بأقصى الطاقات في سبيل الحصول على هذه الثلاث نقاط، مؤكداً على أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا وجود هذه الطواقم التي عملت انطلاقاً من وعيها بأهمية الرياضة كجزء من المشروع الوطني الفلسطيني.





كما وجه الرجوب التحية لجماهير الفدائي، التي تسانده على الدوام، وبشكل خاص في هذا اللقاء، سواء بمتابعته من داخل الملعب أو من عبر شاشات التلفاز، مشيراً إلى أن الجماهير كانت أحد أبرز وأهم العوامل في تحقيق هذا الإنجاز.



